Somaspor'da Recep Çetin'le yollar ayrıldı

Somaspor'da Recep Çetin'le yollar ayrıldı
Güncelleme:
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kötü bir sezon geçiren Somaspor, teknik direktör Recep Çetin ile yollarını ayırdı. Çetin'in yerine genç teknik adam Cafer Elek göreve getirildi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 9 puanla düşme hattında tamamlayan Somaspor'da teknik direktör Recep Çetin'le yollar ayrıldı. Yapılan görüşmelerin ardından sözleşmede yer alan şartlar doğrultusunda Recep Çetin'in tazminat hakkını aldığı öğrenildi. Recep Çetih, Somaspor'un başında çıktığı 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. Yönetim, Çetin'in yerine genç teknik adam Cafer Elek'i takımın başına getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
