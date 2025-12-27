Somaspor'da Recep Çetin'le yollar ayrıldı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 9 puanla düşme hattında tamamlayan Somaspor'da teknik direktör Recep Çetin'le yollar ayrıldı. Yapılan görüşmelerin ardından sözleşmede yer alan şartlar doğrultusunda Recep Çetin'in tazminat hakkını aldığı öğrenildi. Recep Çetih, Somaspor'un başında çıktığı 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. Yönetim, Çetin'in yerine genç teknik adam Cafer Elek'i takımın başına getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor