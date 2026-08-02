Haberler

Somaspor'da Berke tamam

Somaspor'da Berke tamam
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig'deki Manisa temsilcisi Somaspor transferde Erciyes 38 FK forması giyen ön libero Berke Kayar’ı kadrosuna kattı.

2'nci Lig'deki Manisa temsilcisi Somaspor transferde Erciyes 38 FK forması giyen ön libero Berke Kayar'ı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki Berke futbola Manisa FK'da başladıktan sonra İzmir Çoruhlu FK, Karabük İdmanyurdu ve Akhisar 45 FSK formalarını da giydi. Berke geçen sezon Kayseri temsilcisi Erciyes FK'da ikinci yarıda 14 maçta görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

122 yıl sonra bir ilk: Güney Kore'de sıcaklık rekoru kırıldı

122 yıl sonra bir ilk: Rekor kırıldı
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu

Dereye uçan araçta perde aralandı: Sürücünün planı ortaya çıktı
Özür diledi ama kurtulamadı! Zabıta tezgâhını kaldırdı

"Ben böyle bir insan değilim" dedi ama faturası çok ağır oldu
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor