Somaspor, Bilal Samet'i kadrosuna kattı
2'NCİ Lig Beyaz Grup ekibi Somaspor, stoper Bilal Samet'i kadrosuna dahil etti.
2'NCİ Lig Beyaz Grup ekibi Somaspor, stoper Bilal Samet'i kadrosuna dahil etti. Son olarak Akhisar FK takımında forma giyen 21 yaşındaki futkbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Akhisar 45 FSK kulübünden Bilal Selamet ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bilal Selamet'e şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" denildi. Kasımpaşa altyapısından yetişen Bilal, Şanlıurfaspor ve Kuşadasıspor'da da top koşturdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı