Somaspor, Bilal Samet'i kadrosuna kattı

2'NCİ Lig Beyaz Grup ekibi Somaspor, stoper Bilal Samet'i kadrosuna dahil etti. Son olarak Akhisar FK takımında forma giyen 21 yaşındaki futkbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Akhisar 45 FSK kulübünden Bilal Selamet ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bilal Selamet'e şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" denildi. Kasımpaşa altyapısından yetişen Bilal, Şanlıurfaspor ve Kuşadasıspor'da da top koşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı