Somaspor, Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 mağlup etti
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Isparta 32 Spor'u 2-1 yenerek 2023-2024 sezonuna galibiyetle başlayan Somaspor, evinde Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar 12'nci dakikada Rıdvan ile golü buldu. Avantajını korumayı başaran Somaspor, sahadan 3 puanla ayrılıp 2'de 2 yaptı. Arnavutköy Belediyespor ise puanla tanışamadı.
Şevket YILMAZ / SOMA,
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Oğuzhan Yazır, Ozan Burak Akduman
SOMASPOR: Muharrem – Oğuzhan, Erkan (Dk. 67 Mücahit), Erdem, Muhammet Ensar, Murat (Dk. 67 Mahmut), Rıdvan (Dk. 88 Ahmet Hakan), Enes, Mehmet Refik (Dk. 74 Yasin), Arda, Kamil (Dk. 74 Kenan)
ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR: Cantuğ – Erkul (Dk. 67 Siraç), Abdullah, Hakan, Eren, Ufuk, (Dk. 85 Mustafa) Metincan, İrfan (Dk. 76 Polat), Ahmet (Dk. 46 Harun), Umut (Dk. 68 Hasan), Mehmet
GOL: Dk. 12 Rıdvan (Somaspor)
SARI KARTLAR: Rıdvan, Oğuzhan (Somaspor), Hakan, İrfan (Arnavutköy)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Isparta 32 Spor'u 2-1 yenerek 2023-2024 sezonuna galibiyetle başlayan Somaspor, evinde Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar 12'nci dakikada Rıdvan ile golü buldu. Avantajını korumayı başaran Somaspor, sahadan 3 puanla ayrılıp 2'de 2 yaptı. Arnavutköy Belediyespor ise puanla tanışamadı.