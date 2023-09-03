Somaspor, Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 mağlup etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Isparta 32 Spor'u 2-1 yenerek 2023-2024 sezonuna galibiyetle başlayan Somaspor, evinde Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar 12'nci dakikada Rıdvan ile golü buldu. Avantajını korumayı başaran Somaspor, sahadan 3 puanla ayrılıp 2'de 2 yaptı. Arnavutköy Belediyespor ise puanla tanışamadı.