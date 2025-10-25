Somaspor, Arnavutköy Belediyespor ile Karşılaşacak
Somaspor, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacak. Maç, Soma Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu'na deplasmanda 4-0 yenilerek alt sıralardan kurtulamayan Somaspor yarın evinde Arnavutköy Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Abdulbaki Ayyıldız görev alacak. Somaspor 4 puan ve averajla 15'inci sırada yer alırken, Arnavutköy Belediyespor ise 8 puanla 14'üncü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor