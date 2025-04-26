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Somaspor, Ankara Demirspor'u 3-2 Yenerek Ligde Kalmayı Garantiledi

Somaspor, Ankara Demirspor'u 3-2 Yenerek Ligde Kalmayı Garantiledi
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2. Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor, evinde oynadığı maçta Ankara Demirspor'u 3-2 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi. Maçta Ankara Demirspor 2-0 öne geçti ancak Somaspor, son dakikalarda attığı gollerle galibiyeti elde etti.

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta ligde kalmayı garantileyen Somaspor evinde Ankara Demirspor'u 3-2 yendi. Ankara Demirspor, 10'uncu ve 25'inci Güney'in golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarıyı 2 farklı yenik kapatan Somaspor, 77'nci dakikada Caner'in golüyle farkı bire indirdi: 2-1. Somaspor 85'inci dakikada Hüseyin ile beraberliği yakalarken, Enes 89'uncu dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Somaspor bu sonuçla 39 puana yükseldi, Ankara Demirspor ise 44 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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