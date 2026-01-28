Haberler

TFF 2. Lig: Somaspor: 2 Ankara Demirspor: 1
Güncelleme:
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. haftasında Somaspor, evinde ağırladığı Ankara Demirspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Stat: Soma Nazım Yavuz

Hakemler: Semih Kurt, Mehmet Kirişçioğlu, Tolga Okumuş

Somaspor: Hüseyin Altıntaş, Yiğit Utku Gök, Bulut Uysal (Ömür dk. 68), Sinan Alkaş, Emir Şenocak (Arda dk. 85), Namık Barış Çelik (Emre dk. 68), Erdem Özcan (Ceyhun dk. 24), Emre Gürsel Hürcan, Muhammet Özkal, Emre Sağlık (Mehmet dk. 85), Yusuf Avcılar

Yedekler: Eran Şenol, Enes Yetkin

Ankara Demirspor: Ali Taha Demir, Furkan Enver Ünver, Mehmet Albayrak, Furkan Işıkdemir (Tolunay Artuç dk. 63), İsa Halidi (Eralp Aydın dk. 82), Enes Albak (Kadir Subaşı dk. 63), Batuhan Süer, Malik Yılmaz, Leon Çalışkan, Atakan Dama (Kerem Hakan Vapurluoğlu dk. 73), Deniz Yaşar (Hasanege Akdoğan dk. 63)

Yedekler: Hüseyin Koç, Kerem Yusuf Ersunar, Eren Paşahan, Berk Yiğit Karadağ

Goller: Sinan Alkaş (dk. 28), Ceyhun Çoban (dk. 70) (Somaspor), Malik Yılmaz (dk. 5) (Ankara Demirspor)

Sarı kartlar: Emre Sağlık (Somaspor), Furkan Işıkdemir, İsa Halidi, Furkan Enver Ünver, Hasan Ege Akdoğan (Ankara Demirspor) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
