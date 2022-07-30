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Somaspor'a 2 takviye daha

Somaspor'a 2 takviye daha

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor transferde Altınordu'dan Kenan Fakılı ve Denizlispor'dan Kadir Kurt'u kiraladı.

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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor transferde Altınordu'dan Kenan Fakılı ve Denizlispor'dan Kadir Kurt'u kiraladı. Fransa'da yetişen 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Kenan, geçen sezon Altınordu'yla Spor Toto 1'inci Lig'de 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maça çıktı. Denizlispor altyapısında yetişerek daha önce Kızılcabölükspor ve Amed Sportif'te de oynayan 23 yaşındaki stoper Kadir ise geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Fethiyespor'da 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı.


- Soma
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Denizlispor Kadir Kurt Altınordu Spor Haberler

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