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Somaspor Sezonu Aksaray Maçıyla Açıyor

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2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta yer alan Somaspor yarın sezonun ilk maçını evinde oynayacak.

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta yer alan Somaspor yarın sezonun ilk maçını evinde oynayacak. Siyah-beyazlılar Soma Nazım Yavuz Stadı'nda 68 Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Saat 17.00'de başlayacak müsabakada Abdurrahman Faruk Avşar görev alacak. Somaspor'da Teknik Direktör Mahir Çeneli, sezona güzel bir giriş yapacaklarına inandığını belirterek, taraftarı maça davet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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