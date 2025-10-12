Somaspor, 1461 Trabzon'a 3-0 Kaybetti

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda sonuncu Yeni Malatyaspor'u 7-1 yenerek ilk galibiyetini alan Somaspor evinde 1461 Trabzon'a 3-0 kaybetti. Konuk takım maçın 24'üncü dakikasında Enes Karakuş'un golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi bu skorla galip bitirdi. 1461 Trabzon takımı dakikalar 62'yi gösterdiğinde Emre Aydınel ile bir gol daha buldu: 0-2. Müsabakada 90'ıncı dakikada Sülayman Güneş, 1461 Trabzon'un üçüncü golüne imza attı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, kazanan 1461 Trabzon oldu. Bu sonucun ardından Somaspor 4 puanda kalırken, Trabzon temsilcisi 9 puana yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor