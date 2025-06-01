Solskjaer Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Solskjaer Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Bodrum FK maçının ardından takımının performansını değerlendirerek, diğer maçların sonuçlarının beklentilerinin dışında olduğunu ifade etti.

- Solskjaer: "Maç iyi bitti ama diğer maçlar bizim istediğimiz gibi bitmedi"

MUĞLA - Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maç iyi bitti ama diğer maçlar bizim istediğimiz gibi bitmedi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bodrum FK'yı 4-0 mağlup ederek sezonu galibiyette tamamladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. Solskjaer, "Bugün iyi oynadık, iyi mücadele ortaya çıkardık. Oyuncularımın performansından dolayı mutluyum. Odak noktamız belliydi. Mantalite olarak da sahadaydık. Bugün iyi iş çıkardık. Maç iyi bitti ama diğer maçlar bizim istediğimiz gibi bitmedi diğer sonuçlara bakarsak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Spor
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