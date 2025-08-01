Solskjaer İstifayı Düşünmüyor, Beşiktaş İçin Zaman İstedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar Donetsk maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etmeyi düşünmediğini belirterek, "Görevime devam ediyorum. Yüzde yüz hazır olmaları için takıma biraz zaman lazım" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Avrupa Ligi'nden elenen siyah-beyazlılar, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olduğunu ifade eden Norveçli teknik adam, "Erken gol işimizi zorlaştırdı. Planımız ilk golü ve sonra fiziksel kapasiteyle oyunu tutmaktı. Rakibimiz ilk golü buldu. Zor bir mücadele oldu ilk maçtaki gibi. Oyuncularım savaştılar sahada ama olmadı şu an gerçeği kabul etmek zorundayız. Shakhtar bizden daha iyiydi. Bugün ilk golü atmak çok ölüm kalım meselesiydi. İlk golü atıp turu geçeceğimize inanabilirdik. İlk golü maalesef rakibimiz buldu. Tırmanmamız gereken dağ biraz daha dikleşti. Rakip bizden daha iyiydi ve anları daha iyi değerlendirdi" diye konuştu.

"Yüzde yüz hazır olmaları için takıma biraz zaman lazım"

İstifayla ilgili bir soru üzerine Solskjaer, "İstifa etmeyi düşünmüyorum. Görevime devam ediyorum. Yüzde yüz hazır olmaları için takıma biraz zaman lazım. 4-5 hafta önce başladığımızdan beri yeni bir takım inşa ediyoruz. Abraham ve Orkun geldi. Geçen sene 4. bitirdik. Bu sene daha iyi sonuçlar ve kupalar için savaşacak bir takım için uğraşıyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nden elendik. Önümüzde UEFA Konferans Ligi var. Başka bir kupa kazanma ihtimali olan bir başka şampiyona var. Bizim hedefimiz kupalar kazanmak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL