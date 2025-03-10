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Solskjaer'den mağlubiyet sonrası itiraf: Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında 1-0 öne geçmesine rağmen 10 kişi Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den itiraf geldi. Oyunu domine etmeleri gerektiğinin altını çizen Norveçli teknik adam, "Yorgun olduğumuzu düşünmüyorum. Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı. Bu oyun bizim seviyemiz değil" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmada 10 kişi kalan rakibine 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"OYUNU DOMİNE ETMELİYDİK"

Yakalanan fırsatları değerlendiremediklerini belirten Solskjaer, " Futbol, bazen size böyle yumruklar atabilir. İkinci yarının başında baskılı olduğumuz anlar vardı, maç 1-0'ken de fırsatlar yakaladık. İkinci golü atsak bir şeyler değişebilirdi ama duran toptan kötü bir gol yedik. Rakibimiz 10 kişiyken oyunu domine etmeliydik. Bugün çok şey öğrendim. Hedefimize doğru devam etmek zorundayız. Bu tarz durumları ders çıkarabileceğimiz şeyler olarak görmeliyiz. 6 maçtır kazanıyorduk, iyi bir süreçti ama önümüze bakmalıyız. Bunlar için futbolda gerçeğin kendisini gösterdiği anlar diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"KALİTE ANLAMINDA SIKINTILARIMIZ VARDI"

Yenilen goller hakkında konuşan Norveçli hoca, "Yorgun olduğumuzu düşünmüyorum. Bu maça hazırlanmak için uzun bir süremiz vardı ve iyi hazırlandık. Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı. İkinci yarının başında golü bulsaydık farklı olabilirdi. İki gol de aslında hayal kırıklığı yaratan gollerdi. Bu oyun bizim seviyemiz değil" dedi.

Solskjaer'den mağlubiyet sonrası itiraf: Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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