Solskjaer: 'Baskı altında en iyisini yapmak zorundayız'

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, St. Patrick's maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Baskı altında en iyisini yapmak zorundayız" dedi.

Beşiktaş, yarın akşam UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda İrlanda ekibi St.Patrick's ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile futbolculardan Emirhan Topçu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Shakhtar maçlarında hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Solskjaer, "Şimdi başka bir turnuvadayız. Bu turnuvada elimizden gelenin en iyisini yapıp en iyi yere gelmeye çalışacağız. Oyuncularım çalışmalarda iyi reaksiyon gösterdiler. Maça hazır olduklarını düşünüyorum. Zor bir maça çıkacağız. Rakibimiz iyi bir takım. Çok savaşacaklarını biliyorum. Son zamanlarda özellikle savunmada form yakaladılar. İyi bir forvet oyuncusuna sahipler, ona da dikkat edeceğiz" diye konuştu.

"Maç ve tur olarak bakıyoruz"

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü baskıya ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Baskı altında en iyisini yapmak zorundayız. İşler kötü gittiğinde baskı kötü hissettirir. Futbol inişli-çıkışlıdır. Eleştiriler olacak. Her zaman kendimizi geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Çok fazla geleceği düşünmek çok doğru değil. Maç ve tur olarak bakıyoruz. Finali tabii ki hayal ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Rakibimize saygı göstermemiz lazım"

Rakiplerine saygı göstermeleri gerektiğini ifade eden Ole Gunnar Solskjaer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onlar da kazanmak istiyor. Biz de kazanmak için sahada olacağız. Futbolda basit galibiyet diye bir şey yok. Rakibimiz defansif olarak iyi mücadele ediyor ve hızlı hücumlarda iyiler. Rakibimizin potansiyelini biliyoruz."

Emirhan Topçu: "Hata yapmak istemiyoruz"

Emirhan Topçu ise yaptığı açıklamada, "Shakhtar maçları skor ve oyun olarak iyi geçmedi. Buraya bunun bilincinde geldik. Kazanmak istiyoruz. Hata yapmak istemiyoruz. Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Takıma güveniyorum. Kazanmak için buraya geldik. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur. Şu anda takımın havası iyi. Bu maça iyi hazırlandık. UEFA Konferans Ligi'nde ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemek istiyoruz. Taraftarlarımız her yerde bizi destekliyorlar. Sağ olsunlar. Biz de onlara istediklerini vermek için çalışacağız" ifadelerini kullandı. - DUBLİN