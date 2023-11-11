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SOLOTÜRK'te görev süresi dolan '007' Yarbay Emre Mert görevini '008' Binbaşı Murat Bakıcı'ya devretti

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Spor Haberleri

SOLOTÜRK'te görev süresi dolan '007' Yarbay Emre Mert, SOLOTÜRK Kol Komutanlığı görevini '008' Binbaşı Murat Bakıcı'ya devretti. SOLOTÜRK sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Yarbay Emre Mert'e teşekkür edildi ve başarılar dileyildi.

SOLOTÜRK'te görev süresi dolan "007" Yarbay Emre Mert SOLOTÜRK Kol Komutanlığı görevini, "008" Binbaşı Murat Bakıcı'ya devretti.

SOLOTÜRK'te görev süresi dolan "007" Yarbay Emre Mert SOLOTÜRK Kol Komutanlığı görevini, "008" Binbaşı Murat Bakıcı'ya devretti. SOLOTÜRK sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yarbay Emre Mert'in SOLOTÜRK'e verdiği emeklerinden ve kattığı değerlerinden dolayı teşekkür etti ve uçuculuk hayatında başarılar diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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