Antrenmanda sol el tarak kemiği kırılan milli cimnastikçi İbrahim Çolak, ameliyat edildi.

Yaşadığı sakatlıkla ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren İbrahim, "Maalesef dün antrenman sırasında bir kaza yaşadım ve sol elimin tarak kemiği kırıldı. Bugün ameliyatımı oldum ve 1,5-2 ay içerisinde daha iyi ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah." ifadelerini kullandı.