Söke'nin Genç Sporcuları Turkish Open'da Madalya Kazandı

Söke'nin Genç Sporcuları Turkish Open'da Madalya Kazandı
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Antalya'da düzenlenen Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda Aydın'ın Söke ilçesinden katılan sporculardan Özge Güder dünya şampiyonu olurken, Nehir Hopacı ve Baran Geraslan bronz madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve dünyanın dört bir yanından binlerce sporcuyu buluşturan Turkish Open WAKO World Cup (Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası), 14-18 Mayıs tarihleri arasında Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilirken, Aydın'ın Söke ilçesinden katılan 3 genç sporcu madalya kazandı.

Söke Kick Boks Spor Kulübü Antrenörü Kenan Sıtacı'nın öğrencileri, uluslararası arenada büyük bir başarıya imza atarak hem Aydın'a hem Türkiye'ye gurur yaşattı. Büyük Kadınlar Low Kick +70 kg kategorisinde mücadele eden Özge Güder, rakip tanımadı. Göstermiş olduğu üstün performansla zirveye oturan Güder, Dünya Şampiyonu unvanını bir kez daha kazandı. Genç Kadınlar Low Kick 60 kg kategorisinde Nehir Hopacı üçüncülüğü elde ederek bronz madalyaya uzanırken, Full Contact 54 kg kategorisinde mücadele eden Baran Geraslan da üçüncülük kürsüsüne çıkarak büyük alkış topladı.

Sporcularının başarılarından duyduğu gururu dile getiren Antrenör Kenan Sıtacı, "Uluslararası arenada göstermiş oldukları üstün performanstan dolayı öğrencilerimi yürekten tebrik ediyorum. Bu başarılar, disiplinli çalışmanın ve inancın sonucudur" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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