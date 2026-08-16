Söke'de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Tamamlandı: 160 Çocuk Belgesini Aldı

Aydın'ın Söke ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında 2 ay boyunca eğitim alan 160 çocuk, düzenlenen programla katılım belgelerine kavuştu.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Turan Günen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki yarı olimpik yüzme havuzunda eğitimlerini tamamlayan çocuklarla bir araya geldi. 22 Haziran'da başlayan ve yaklaşık 2 ay süren eğitimlere 6-18 yaş arasındaki 160 çocuk katıldı. Yüzme eğitimini tamamlayan çocukların katılım belgeleri, Uğurlu ve Günen tarafından takdim edildi. Programda ayrıca 'Mutlu Çarşamba' ve 'Engelsiz Spor Okulları' projeleri kapsamında eğitim alan özel ihtiyaçlı çocuklar da yer aldı. Çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen çalışmalardan 40 özel ihtiyaçlı çocuk yararlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, çocukların spora kazandırılmasına katkı sağlayan antrenör ve idarecilere teşekkür ederek, eğitimlerini tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı