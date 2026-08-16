Haberler

Söke'de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Tamamlandı: 160 Çocuk Belgesini Aldı

Söke'de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Tamamlandı: 160 Çocuk Belgesini Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın’ın Söke ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında 2 ay boyunca eğitim alan 160 çocuk, düzenlenen programla katılım belgelerine kavuştu.

Aydın'ın Söke ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında 2 ay boyunca eğitim alan 160 çocuk, düzenlenen programla katılım belgelerine kavuştu.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Turan Günen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki yarı olimpik yüzme havuzunda eğitimlerini tamamlayan çocuklarla bir araya geldi. 22 Haziran'da başlayan ve yaklaşık 2 ay süren eğitimlere 6-18 yaş arasındaki 160 çocuk katıldı. Yüzme eğitimini tamamlayan çocukların katılım belgeleri, Uğurlu ve Günen tarafından takdim edildi. Programda ayrıca 'Mutlu Çarşamba' ve 'Engelsiz Spor Okulları' projeleri kapsamında eğitim alan özel ihtiyaçlı çocuklar da yer aldı. Çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen çalışmalardan 40 özel ihtiyaçlı çocuk yararlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, çocukların spora kazandırılmasına katkı sağlayan antrenör ve idarecilere teşekkür ederek, eğitimlerini tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı

Süleymancılar'ın lideri Alihan Kuriş hakkında karar verildi
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar

Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devinde yeni gelişme
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek

Altında yeni dönem başladı! Artık bu şekilde satılacak
Çatalca'da dehşet saatleri bitti! Jandarmaya ateş açan saldırgan 4. günde pes etti

Mahalleliye kabusu yaşattı! 4 günlük inadın ardından pes etti
Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Kapı bu kez Osimhen için çalınmadı

Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Bu kez Osimhen için gelmediler
Türkiye petrol için gün sayıyordu! Libya'da kritik tesislerde patlamalar

Türkiye petrol için gün sayıyordu! Ülke karanlığa gömüldü
Uzman çavuştan kahreden haber! Evine girmek isterken canından oldu

Uzman çavuştan kahreden haber! Evine girmek isterken canından oldu
3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti

3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti
Ölüm, birini trafikte birini bahçede bulu: Baba-oğulun kahreden sonu

Biri trafikte, biri bahçede! Baba-oğulun kahreden sonu