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Söke 1970'te Kaptan Ramazan Övüç ile Yola Devam, Sportif Direktör ile Yollar Ayrıldı

Söke 1970'te Kaptan Ramazan Övüç ile Yola Devam, Sportif Direktör ile Yollar Ayrıldı
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3'üncü Lig ekibi Söke 1970, takım kaptanı orta saha oyuncusu Ramazan Övüç ile 1 yıllık sözleşme yeniledi. Kulüp, liderlik vasfı ve mücadelesiyle öne çıkan kaptanlarıyla yeni sezonda da birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu açıkladı. Ayrıca yönetim, sportif direktör Serdar Sabuncu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

3'üncü Lig ekiplerinden Söke 1970, iç transferde takım kaptanı Ramazan Övüç (32) 1 yıllık sözleşme yeniledi. Geçen sezon 17 maçta görev yapan orta saha oyuncusu ile ilgili yapılan açıklamada, "Sahadaki liderimiz, kaptanımız Ramazan Övüç ile yola 1 yıl daha devam ediyoruz. Mücadelesi, karakteri ve takımımıza kattığı liderlikle formamızı gururla taşıyan kaptanımızın yeni sezonda da Söke 1970 Spor Kulübü formasıyla sahada olacak olmasından mutluluk duyuyoruz. Birlikte yeni hedeflere, yeni başarılara" denildi.

Öte yandan yönetim karşılıklı anlaşarak sportif direktör Serdar Sabuncu ile yollarını ayırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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