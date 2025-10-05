Söke 1970 Spor ve Nazillispor Berabere Kaldı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst sıralar için mücadele eden Söke 1970 Spor henüz galibiyeti bulunmayan Nazillispor'la evinde berabere kaldı: 1-1. Müsabakanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona ererken, ev sahibi Söke 1970 Spor 70'inci dakikada İsa Güler'in golüyle öne geçti. Mücadeleyi bırakmayan Nazillispor 90 artı 6'ncı dakikada Hüseyin Öztürk'ün golüyle beraberliği yakaladı. Bu sonucun ardından Söke 1970 Spor puanını 9'a çıkarırken, henüz galibiyetle tanışamayan Nazillispor 2 puana yükseldi ancak Nazilli ekibi düşme hattından kurtulamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor