Söke 1970 SK, evinde Eskişehir Anadolu SF ile 1-1 berabere kalarak 5 puana yükseldi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kepezspor'la 1-1 berabere kalan Söke 1970 SK evinde Eskişehir Anadolu SF takımı ile de eşitliği bozamadı: 1-1. Maçın ilk devresinde müsabaka golsüz eşitlikle sona ererken, ev sahibi Söke 1970 maçın 55'inci dakikasında Yağız Balcı ile skoru 1-0 yaptı. Müsabakanın 70'inci dakikasında Eskişehir ekibi kazandığı penaltıyı Mehmet Sıddık ile gole çevirdi: 1-1. Karşılaşmada başka gol olmadı, taraflar 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Bu sonuçla Eskişehir Anadolu SF 8 puana, Söke 1970 SK ise 5 puana yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı