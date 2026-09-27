Haberler

Söke 1970 SK, evinde Eskişehir Anadolu SF ile 1-1 berabere kalarak 5 puana yükseldi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Söke 1970 SK, evinde Eskişehir Anadolu SF ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi 55'te Yağız Balcı ile öne geçti, Eskişehir ekibi 70'te Mehmet Sıddık'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı; Eskişehir 8, Söke 5 puana yükseldi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kepezspor'la 1-1 berabere kalan Söke 1970 SK evinde Eskişehir Anadolu SF takımı ile de eşitliği bozamadı: 1-1. Maçın ilk devresinde müsabaka golsüz eşitlikle sona ererken, ev sahibi Söke 1970 maçın 55'inci dakikasında Yağız Balcı ile skoru 1-0 yaptı. Müsabakanın 70'inci dakikasında Eskişehir ekibi kazandığı penaltıyı Mehmet Sıddık ile gole çevirdi: 1-1. Karşılaşmada başka gol olmadı, taraflar 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Bu sonuçla Eskişehir Anadolu SF 8 puana, Söke 1970 SK ise 5 puana yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Gaziantep’te bir şahıs evde tartıştığı arkadaşını öldürüp intihar etti

Evdeki tartışma vahşetle bitti! İkisi de hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Estetik için servet harcamıştı! Ebru Gündeş’in son hali gündem oldu

Estetik için servet harcamıştı! Son hali epey konuşulacak gibi
Fenerbahçe olağan genel kurul toplantısında gergin anlar

Toplantı başlar başlamaz ortalık karıştı! Aziz Yıldırım küplere bindi
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Simit fiyatları mercek altında

Simit için beklenen hamle geldi!
Pazarda baygınlık geçiren Veli Ağbaba'nın belinde kırık tespit edildi! Yoğun bakımdan çıkarıldı

Pazarda fenalaşmıştı! Veli Ağbaba'nın belinde kırık çıktı
Fenerbahçe, Kante'nin maaş detaylarını açıkladı! Kazanacağı rakam dudak uçuklatıcı

Kante'nin alacağı maaş açıklandı! Kazanacağı rakam dudak uçuklatıcı
Jürgen Klopp'tan Beşiktaşlı yıldıza müjde

Jürgen Klopp'tan Beşiktaşlı yıldıza müjde
Katy Perry’den Azerbaycan’da sıra dışı sahne şovu! Dev şişenin içine girdi

Katy Perry’den Azerbaycan’da çılgın şov! Dev şişenin içine girip...