Söke 1970 SK, evinde Eskişehir Anadolu SF ile 1-1 berabere kalarak 5 puana yükseldi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Söke 1970 SK, evinde Eskişehir Anadolu SF ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi 55'te Yağız Balcı ile öne geçti, Eskişehir ekibi 70'te Mehmet Sıddık'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı; Eskişehir 8, Söke 5 puana yükseldi.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kepezspor'la 1-1 berabere kalan Söke 1970 SK evinde Eskişehir Anadolu SF takımı ile de eşitliği bozamadı: 1-1. Maçın ilk devresinde müsabaka golsüz eşitlikle sona ererken, ev sahibi Söke 1970 maçın 55'inci dakikasında Yağız Balcı ile skoru 1-0 yaptı. Müsabakanın 70'inci dakikasında Eskişehir ekibi kazandığı penaltıyı Mehmet Sıddık ile gole çevirdi: 1-1. Karşılaşmada başka gol olmadı, taraflar 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Bu sonuçla Eskişehir Anadolu SF 8 puana, Söke 1970 SK ise 5 puana yükseldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı