Söke 1970'te Arif imzaladı

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Söke 1970, dış transferde Çayeli Spor Kulübü'nden orta saha oyuncusu Arif Cılak'la (32) anlaştı. İmza töreninde Başkan Mahmut Gözüaçık yer aldı. Tecrübeli futbolcu, Söke temsilcisine amatör lisansla transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sırasıyla Kuşadasıspor, Karşıyaka, Ankara Demirspor, Çine Madranspor, Nevşehir Belediyespor, Artvin Hopaspor, Mardin 1969 Spor, Gümüşhanespor, Silifke Belediye Spor ve Çayelispor formalarını giyen Arif Cılak, kariyeri boyunca 3'üncü Lig'de 245, 2'nci Lig'de ise 57 maça çıktı. Tecrübeli futbolcuya kulübümüze hoş geldin diyor ve başarı dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor