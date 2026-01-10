Haberler

Söke 1970'te Arif imzaladı

Söke 1970'te Arif imzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup takımı Söke 1970, dış transferde Çayeli Spor Kulübü'nden 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Arif Cılak ile anlaştı. İmza töreninde kulüp başkanı Mahmut Gözüaçık yer aldı. Cılak, kariyeri boyunca 3'üncü Lig'de 245, 2'nci Lig'de ise 57 maça çıktı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Söke 1970, dış transferde Çayeli Spor Kulübü'nden orta saha oyuncusu Arif Cılak'la (32) anlaştı. İmza töreninde Başkan Mahmut Gözüaçık yer aldı. Tecrübeli futbolcu, Söke temsilcisine amatör lisansla transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sırasıyla Kuşadasıspor, Karşıyaka, Ankara Demirspor, Çine Madranspor, Nevşehir Belediyespor, Artvin Hopaspor, Mardin 1969 Spor, Gümüşhanespor, Silifke Belediye Spor ve Çayelispor formalarını giyen Arif Cılak, kariyeri boyunca 3'üncü Lig'de 245, 2'nci Lig'de ise 57 maça çıktı. Tecrübeli futbolcuya kulübümüze hoş geldin diyor ve başarı dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü

YPG'liler birbirine girdi! İç çatışma çıktı, çok sayıda ölü var
Birmingham'da oluşan büyülü atmosferi görenler hayran kaldı

Milyonlarca beğeni alan görüntü
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı

Kar kuvvetli geliyor, tatil gündemde! Uzman isim valiye çağrı yaptı
Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü

Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü

YPG'liler birbirine girdi! İç çatışma çıktı, çok sayıda ölü var
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı