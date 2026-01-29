Söke 1970'de profesyonel imza

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Söke 1970, altyapıdan Ümit Özbay ile profesyonel sözleşme imzaladı. İmza törenine başkan Mahmut Gözüaçık katıldı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyunculara verdiği değerle fark yaratan kulübümüz, U19 takımımızın başarılı oyuncularından Ümit Özbay ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Altyapımızdan profesyonel sözleşmeye uzanan bu yolculuk, kulübümüzün gençlere olan inancının ve doğru planlamasının en güzel göstergelerinden biri. 2007 doğumlu kanat oyuncumuz Ümit Özbay'a Söke 1970 Spor Kulübü A takım formasıyla başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor