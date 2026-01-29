Haberler

Söke 1970'de profesyonel imza

Söke 1970'de profesyonel imza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Söke 1970 Spor Kulübü, altyapıdan yetişen genç oyuncu Ümit Özbay ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Başkan Mahmut Gözüaçık'ın katıldığı imza töreninde, kulübün gençlere olan inancı ve doğru planlaması vurgulandı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Söke 1970, altyapıdan Ümit Özbay ile profesyonel sözleşme imzaladı. İmza törenine başkan Mahmut Gözüaçık katıldı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyunculara verdiği değerle fark yaratan kulübümüz, U19 takımımızın başarılı oyuncularından Ümit Özbay ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Altyapımızdan profesyonel sözleşmeye uzanan bu yolculuk, kulübümüzün gençlere olan inancının ve doğru planlamasının en güzel göstergelerinden biri. 2007 doğumlu kanat oyuncumuz Ümit Özbay'a Söke 1970 Spor Kulübü A takım formasıyla başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var

Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkından dudak dudağa poz

Dilan'ı çabuk unuttu
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir