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Söğütspor, Zorlu Maç İçin Hazır

Söğütspor, Zorlu Maç İçin Hazır
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Bilecik 1. Amatör Lig A Grubu'nda lider durumda olan Söğütspor, 1969 Bilecik Spor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Antrenör İsmail Kamalı, 5'te 5 yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Bilecik 1. Amatör Lig A Grubu'nda 4'te 4 yaparak liderliğini sürdüren Söğütspor, 1969 Bilecik Spor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarına tamamladı.

Bilecik 1. Amatör Lig A Grubu 5. hafta müsabakasında yarın saat 12.00'de kendi evinde 1969 Bilecik Spor Kulübü ile karşılaşacak olan Söğütspor, zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı. Maça dün gece maçın oynanacağı Söğüt İlçe Stadı'nda yaptığı ter antrenmanı ile tamamlayan Söğütsporlu futbolcularda keyiflerin yerinde olduğu görüldü. Takımın antrenörü İsmail Kamalı, ligde 7 puanla ikinci sırada yer alan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçının önemine değinerek, ligde 5'te 5 yapmak istediklerini dile getirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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