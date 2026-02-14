Haberler

Söğütspor parola 3 puan

Güncelleme:
Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Söğütspor, yarın kendi evinde Tavşanlı Linyitspor ile karşılaşacak. Takım, maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi ve üç puan hedefliyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor, yarın oynayacağı Tavşanlı Linyitspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

BAL 5. Grup'ta mücadele eden Söğütspor, ligin 15'inci haftasında yarın saat 14: 00'da kendi evinde Tavşanlı Linyitspor'u konuk edecek. Zorlu maçın hazıkların maçın oynanacağı Söğüt İlçe Stadı'nda günü tek idmanla geçen lacivert-sarılı takımda parala mutlak 3 puan. Maç öncesi yapılan ter idmanında yeni transferlerin takıma uyumu gözlerden kaçmazken, futbolcuların morallerin iyi olduğu gözlemlendi.

Zorlu maç öncesi Söğütspor 13 takımlı ligde 19 puanla 9'uncu sırada yer alırken, Tavşanlı Linyitspor ise, 21 puanla 7'inci sırada yer alıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

