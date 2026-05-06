Söğütspor BAL'daki son maçında kendi evinde yenildi

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Söğütspor, Gemlikspor'a 3-2 mağlup olarak ligden düştü. Karşılaşmada Oğuz Çelik ve Yağızcan Şenocak'ın golleriyle öne geçen Söğütspor, maçın son anlarında kalesinde iki gol gördü.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Bilecik'i temsil eden Söğütspor, ligdeki son maçında kendi evinde yenildi.

Söğütspor, BAL 5. Grup 25. haftasında ligden düğmesi geçen hafta kesinleşen Söğütspor, kendi evinde Gemlikspor'u konuk etti. Söğüt İlçe Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan Gemlikspor maçın 10'uncu dakikasında Talha Mayhoş'un golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 22'inci dakikasında Söğütspor gelişen bir atakta Oğuz Çelik'İn golüyle durumu 1-1'e getirdi. Bu golden 2 dakika sonrası Söğütspor'un golcüsü Yağızcan Şenocak durumu 2-1'e getiren golü kaydetti. İlk yarının uzatma dakikalarında Gemliksporlu Ahmet Baykal durumu 2-2'ye getiren golü kaydetti. İlk yarı bu skorla sonuçlanırken, ikinci yarı orta sahada ikili mücadele şeklinde geçti. Maçın 90'uncu dakikasında Ahmet Baykal kendisinin ikinci Gemlikspor'un 3'üncü golünü kaydetti. Maç bu skorla sonuçlanırken, 13 takımlı gruplu takımda Söğütspor 26 puanla 10'uncu sırada yer alarak küme düştü. Söğütspor 2026-2027 futbol sezonunda Bilecik 1 Amatör Lig'de mücadele edecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
