Söğütspor Kadın Voleybol Takımı Bölgesel Lig'de mücadele edecek

Söğütspor Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonunda kulüp tarihinde ilk A takımı ile Bilecik'te 4 takımlı Bölgesel Lig'de yer alacak. Takım, şampiyonluk hedefiyle mücadele ediyor.

Söğütspor Kadın Voleybol Takımı 2024-2025 sezonunda Bölgesel Lig'de mücadele edecek.

Bilecik'te 9 yıllık Mahalli Lig'de mücadele eden Söğütspor Kadın Voleybol Takımı 2024-2025 sezonunda kulüp tarihinde ilk A takımı çıkarıp gelişim hedeflerimizi başlatmıştı. Bu hedefler doğrultusunda Bilecik'te 4 takımlı Bölgesel Lig'e katılacak olan Söğütspor Kadın Voleybol Takımı burada şampiyon olarak final müsabakalarına gitmek istiyor. Final müsabakalarında da başarı elde ederek ilçe halkı takımı 2. Lig görmek istiyor. - BİLECİK

