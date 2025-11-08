Söğütspor, Bozanspor Maçına Hazır

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Bilecik temsil eden Söğütspor, yarın oynayacağı Bozanspor hazırlıklarını tamamladı.

BAL 5. Grup 5. hafta mücadelesinde Söğütspor, yarın saat 14.00'da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sahası'nda Bozanspor ile karşı karşıya gelecek. Söğütspor, alt sıraları önemli ilgilendiren zorlu maç öncesi Söğüt İlçe Stadı'ndan yaptığı ter antrenmanı ile hazırlıklarını tamamladı. Ligde 2'inci hafayı BAY geçen Söğütspor oynadığı 3 müsabakada 2 yenilgi bir galibiyet alarak 13 takımlı ligde 11'inci sırada yer alıyor. Bozanspor ile 4 maçta 3 mağlubiyet bir galibiyet alarak Söğütspor'un bir altında 12'inci sırada.

Zorlu maç öncesi Söğütspor'da morallerin yerinde olduğu görülürken, hedef 3 puan olarak açıklandı. - BİLECİK