Sofyan Amrabat Fenerbahçe'deki İlk Maçına Çıktı
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederken, yeni transfer Sofyan Amrabat ilk kez forma giydi. Amrabat, 81. dakikada oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, ilk kez Kasımpaşa maçında forma giydi.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde yaz transfer döneminde kadroya dahil olan Sofyan Amrabat, ilk kez Kasımpaşa maçında kadroya girdi. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Faslı futbolcu, 81. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna girdi. - İSTANBUL
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