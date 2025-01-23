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Sofyan Amrabat Cezalı Duruma Düştü

Sofyan Amrabat Cezalı Duruma Düştü
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Fenerbahçe'nin oyuncusu Sofyan Amrabat, Avrupa Ligi'nde Lyon ile oynanan maçta gördüğü 3. sarı kart nedeniyle Midtjylland maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçeli oyuncu Sofyan Amrabat, Avrupa Ligi'nde 3. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Faslı orta saha oyuncusu haftaya oynanacak olan Midtjylland maçında forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Lyon ile karşılaşırken rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Mücadeleye 11'de başlayan Sofyan Amrabat, 72. dakikada sarı kart gördü. Orta sahada rakibine yaptığı faul sonrası hakem Simone Sozza tarafından sarı kart gösterilen Amrabat, cezalı duruma düştü. Amrabat, bu sezon Twente ve Athletic Bilbao mücadelelerinde sarı kart gördü. Başarılı orta saha Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü oynanacak Midtjylland maçında takımını yalnız bırakacak.

28 yaşındaki futbolcu Lyon karşısında 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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