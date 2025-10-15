Haberler

SMS Grup Sarıyer, Servet Çetin ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, tecrübeli teknik direktör Servet Çetin ile anlaşma sağladı. Çetin, daha önce Amed Sportif Faaliyetler'de görev yapmıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, teknik direktör Servet Çetin ile mukavele imzaladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Tecrübesiyle, karakteriyle ve hırsıyla tanıdığımız Servet Çetin, artık Sarıyer'imizin yeni teknik direktörü. Hocamıza 'hoş geldin' diyor, birlikte nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

44 yaşındaki teknik adam, son olarak Trendyol 1. Lig takımı Amed Sportif Faaliyetler'de görev yaptı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
