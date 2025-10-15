SMS Grup Sarıyer, Servet Çetin ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, tecrübeli teknik direktör Servet Çetin ile anlaşma sağladı. Çetin, daha önce Amed Sportif Faaliyetler'de görev yapmıştı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Tecrübesiyle, karakteriyle ve hırsıyla tanıdığımız Servet Çetin, artık Sarıyer'imizin yeni teknik direktörü. Hocamıza 'hoş geldin' diyor, birlikte nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
44 yaşındaki teknik adam, son olarak Trendyol 1. Lig takımı Amed Sportif Faaliyetler'de görev yaptı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor