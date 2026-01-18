Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında SMS Grup Sarıyer, Boluspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller, Dk. 28'de Camara ve Dk. 64'te Eze'den gelirken, Boluspor'un tek golü Dk. 45+1'de Kouagba'dan geldi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Furkan Ulu, Harun Terin

Boluspor : Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima, Devran Şenyurt, Barış Alıcı (Dk. 69 Alptekin Çaylı), Liço, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas, Kaan Arslan (Dk. 19 Can Arda Yılmaz - Dk. 69 Akanbi), Kouagba, Balbudia

Sms Grup Sarıyer : Furkan Onur Akyüz, Djilobodji, Regattin (Dk. 85 Traore), Metehan Mert, Ömer Bayram (Dk. 90+4 Batuhan Kör), Enver Kulasin (Dk. 90+4 Oğuzhan Yılmaz), Emre Yeşilyurt (Dk. 85 Fatih Kurucuk), Camara (Dk. 83 Eşref Korkmazoğlu), Cebrail Karayel, Marcos Silva, Eze

Goller: Dk. 28 Camara, Dk. 64 Eze ( Sms Grup Sarıyer ), Dk. 45+1 Kouagba ( Boluspor )

Sarı kartlar: Dk. 88 Akanbi, Dk. 90+4 Devran Şenyurt ( Boluspor )

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında SMS Grup Sarıyer, deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda

Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı

Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı

Takıma soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

Fenerbahçe için flaş açıklama