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SMS Grup Efeler Ligi'nde Galatasaray Madeş Mobilya, AKEDAŞ Onikişubat'ı 3-0 yendi

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Galatasaray Madeş Mobilya, SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında sahasında AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor'u 3-0 yendi. Setleri 25-14, 25-20 ve 31-29 kazanan Galatasaray, karşılaşmayı 95 dakikada tamamladı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Alper Bulut

Galatasaray Madeş Mobilya: Alonso, Maa, Efe Mandıracı, Yiğit Kaplan, Can Koç, Maar (Abdulsamet Yalçın, Gökçen Yüksel, Gülhan Emir Pınar)

AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor: Hakan Polat, Arda Bostan, Hamacher, Atakan Topal, Candido, Moreira (Ali İhsan Heper, Burak Çevik, Galvez, Mehmet Hacıoğlu)

Setler: 25-14, 25-20, 31-29

Süre: 95 dakika (24, 29, 42)

Sms Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, sahasında AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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