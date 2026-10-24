SMS Grup Efeler Ligi'nde Galatasaray Madeş Mobilya, AKEDAŞ Onikişubat'ı 3-0 yendi

SMS Grup Efeler Ligi'nde Galatasaray Madeş Mobilya, AKEDAŞ Onikişubat'ı 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Madeş Mobilya, SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında sahasında AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor'u 3-0 yendi. Setleri 25-14, 25-20 ve 31-29 kazanan Galatasaray, karşılaşmayı 95 dakikada tamamladı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Alper Bulut
Galatasaray Madeş Mobilya: Alonso, Maa, Efe Mandıracı, Yiğit Kaplan, Can Koç, Maar (Abdulsamet Yalçın, Gökçen Yüksel, Gülhan Emir Pınar)
AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor: Hakan Polat, Arda Bostan, Hamacher, Atakan Topal, Candido, Moreira (Ali İhsan Heper, Burak Çevik, Galvez, Mehmet Hacıoğlu)
Setler: 25-14, 25-20, 31-29
Süre: 95 dakika (24, 29, 42)
Sms Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, sahasında AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA