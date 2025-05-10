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Slovenya'da Para Masa Tenisi Turnuvasında Türk Sporcular Başarı Elde Etti

Slovenya'da Para Masa Tenisi Turnuvasında Türk Sporcular Başarı Elde Etti
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Slovenya'daki ITTF Dünya Para Challenger Turnuvası'nda milli para masa tenisi sporcuları Abdullah Öztürk ve Nergiz Altıntaş altın madalya kazanırken, Ali Öztürk ve İrem Oluk gümüş madalya elde etti.

Slovenya'da düzenlenen ITTF Dünya Para Challenger Turnuvası'nda milli para masa tenisi sporcuları Abdullah Öztürk-Nergiz Altıntaş ikilisi altın, Ali Öztürk-İrem Oluk çifti gümüş madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Lasko kentindeki Dvorana Tri Lilije Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda klas XD7 finalinde Alman Bruechle/Mikolaschek çiftini 3-2 yenen Abdullah Öztürk/Nergiz Altıntaş ikilisi altın madalyanın sahibi oldu.

Karma çiftlerde klas XD10 mücadele eden Ali Öztürk/İrem Oluk ikilisi ise finalde Brezilyalı Freire/De Oliveira çiftine yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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