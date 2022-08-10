Slovacko-Fenerbahçe maçı D-Smart'ta UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Slovacko-Fenerbahçe karşılaşması perşembe 20.00'de canlı yayınla D-Smart'ta ekrana gelecek. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Slovacko- Fenerbahçe karşılaşması perşembe 20.00'de canlı yayınla D-Smart'ta ekrana gelecek. İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-0 gibi net bir sonuçla kazanan ve tur için büyük avantajı yakalayan Fenerbahçe'nin Çekya'da oynayacağı rövanş karşılaşması perşembe akşamı saat 20.00'den itibaren D-Smart 78. Kanal S-Sport'ta izleyicilerle buluşacak. Fenerbahçe, turu geçmesi durumunda play-off turunda Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşılaşacak. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe İstanbul D Smart Spor Güncel Haberler

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