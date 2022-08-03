Slovacko, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Slovacko, bu maçın hazırlıklarına Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda devam etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çekya temsilcisi Slovacko, maç için İstanbul'a geldi. Slovacko takımı, Teknik Direktör Martin Svedik yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda antrenman gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen idman ısınma ve düz koşu ile başladı. Oyuncular daha sonra istasyon ve top çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Müsabaka yarın akşam saat 20.00'de Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. - İSTANBUL