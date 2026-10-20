Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi 3'üncü hafta maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı

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SLAVIA Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, "Çok sevindik pozitif sonuçlara ihtiyacımız vardı. Oyuncularla konuştuğumda harika bir maç çıkardığımızı söyledim" dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında Çekya ekibi Slavia Prag, deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky açıklamalarda bulundu. Trpisovsky, "Çok sevindik pozitif sonuçlara ihtiyacımız vardı. Oyuncularla konuştuğumda harika bir maç çıkardığımızı söyledim. Bir önceki maçta Sabah'a karşı başarısız olmuştuk" diye konuştu.

'SON DAKİKAYA KADAR MÜCADELE ETMEMİZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK'

Maça iyi başlamadıklarını dile getiren Trpisovsky, "İlk 11 dakikada 2 gol yedik. Böyle bir başlangıç istemiyorduk. Ama maç esnasında konuştuğumuzda son dakikaya kadar mücadele etmemiz gerektiğini söyledik. 2 gol yedikten sonra mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyordu. Maçın başında kalemize atılan şutlar tehlikeli oldu. Bu anlamda kötü hissediyordum" ifadelerinde bulundu.

'BU STATTAKİ AMBİYANS İNANILMAZ'

Stattaki ambiyansın etkileyici olduğundan söz eden Çekyalı teknik adam, "Başlangıçta daha karışıktı, çok fazla birbirimizle iletişim kuramadık. Tribünler biraz baskıyı azalttıktan sonra daha çok birbirimizle anlaştık. Bu stattaki ambiyans inanılmaz. İlk 20 dakikada 10 metre içerisinde kimseyle iletişim kuramadık, oyuncularla birbirimizi duyamadık. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle rakibimizi zayıflattığımızı düşünüyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı