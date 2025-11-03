Aylar sonra intikamını aldı! Skriniar'dan Cerny'e gönderme

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2'lik skorla yendi.

SKRINIAR'DAN CERNY'E GÖNDERME

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, derbinin ardından Siyah-beyazlı oyunculara dönerek 'Ağlama' işareti yapmıştı. Slovak oyuncunun bu hareketi kime yaptığı da ortaya çıktı. Skriniar'ın 'Ağlama' işaretini Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclac Cerny'ye yaptığı belirtildi.

KADIKÖY'DE 'AĞLAMA' İŞARETİ YAPMIŞTI

Skriniar'ın bu hareketi yapmasının nedeni olarak Cerny'nin geride bıraktığımız sezon Rangers forması giydiği dönemde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçında attığı golün ardından 'Ağlama' işareti yapması olarak gösterildi. Skriniar, bu kez alınan derbi galibiyetinin ardından Cerny'ye dönerek aynı ifadeyi gerçekleştirdi.

İşte o görüntü;