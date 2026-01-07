'Skriniar abartıldığı kadar iyi değil' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı

TFF 1. Lig ekibi Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, Galatasaray - Fenerbahçe rekabeti ve sarı-lacivertlilerin Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''REKABET İKİ TAKIM ARASINDA''

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin diğer takımlarla arayı açtığını belirten Servet Çetin, ''Şu an maliyet olarak katmış oldukları oyuncular, transfer ettikleri kaliteli ayaklar diğer takımlarla mesafeyi açtı. Burada rekabet ikisi arasında olmuş oluyor. Bu makas açıldığı zaman işin açıkçası keyif olmuyor. Ben bu işi yaptığım için söylüyorum, makas açıldığında maçlardan çok fazla keyif almıyorum. Eskiden bence daha keyifli, daha çekişmeliydi, rekabet ortamı daha iyiydi. Bu rekabet ortamını kaybettik. Kaç senedir Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bir şekilde lig devam ediyor. Diğer takımlar da koptukları zaman işten iyice uzaklaşıyorlar. Bence en büyük handikaplardan biri, iki takımın mesafeyi açması.'' dedi.

"SKRINIAR İYİ AMA ABARTILDIĞI KADAR DEĞİL''

Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar'ın abartıldığı kadar iyi bir oyuncu olmadığını ifade eden Servet Çetin, Slovak isimden iyi 3 isim sayarak, "Skriniar'dan iyi olarak Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Batagov'u söyleyebilirim. Herkes Skriniar'ı söylememi bekliyor. İyi oyuncu ama abartıldığı kadar da değil. Skriniar sert, havadan iyi, tek hamleli bir oyuncu. Pozisyonu doğru aldığı için fazla sırıtmıyor. Diyecekler ki, 'Hocam sen nasıldın?'. Ben çabuk oyunculara karşı oynardım. Mesela Sanchez'in ikinci hamlesi var, rakip topla üzerine gidip geçtiği zaman devam edebiliyor. Bunu detaylı olarak söyleyeyim ki insanlar nedenini anlasın; Skriniar tek hamleli bir oyuncu olduğu için, topu alamadığında çalım yiyor ve pozisyonunu kaybediyor. Bu yüzden Skriniar'ı söylemedim.'' ifadelerini kullandı.