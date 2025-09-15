Haberler

Skandallar bitmiyor! Giannis Antetokounmpo, Türk bayrağına küfür etti

Güncelleme:
Alman basketbolcu Dennis Schröder'in Ergin Ataman'a hakaret etmesinin ardından bir skandal da Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo'dan geldi. Giannis Antetokounmpo, canlı yayın sırasında Türk bayrağına küfür etti. Olayın ardından Türk sporseverler, Giannis'e büyük tepki göstererek sosyal medya paylaşımlarına binlerce Türk bayrağı içerikli yorum attı.

EuroBasket 2025'te ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, yarı finalde Yunanistan'ı 94-68'lik ezici bir skorla mağlup etmişti.

ANTETOKOUNMPO'DAN SKANDAL SÖZLER

Maçta sahada kaybolan ve takımının 26 sayı fark yemesinde büyük rol oynayan Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo'dan bu yenilgi sonrası skandal bir hareket geldi. Yenilgiyi hazmedemeyen Yunan basketbolcu, canlı yayında haddini aşarak Türk bayrağına küfürler etti. Antetokounmpo'nun Türk bayrağına, "Şu s*******min Türk bayrağını gözümün önünden çekin." diyerek küfür ettiği görüldü.

FOTOĞRAFLARINA BİNLERCE TÜRK BAYRAĞI ATILDI

Türk sporseverler, bu olay sonrasında Giannis'e büyük tepki gösterdi ve sosyal medya paylaşımlarına binlerce Türk bayrağı içerikli yorumlar attı.

SCHRODER DE HADDİNİ AŞTI

Almanya forması giyen Dennis Schröder de Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ile ilgili konuşarak skandal sözlere imza attı. Alman oyuncu, Ergin Ataman'ın "Turnuvanın En İyi Koçu" seçilmesine rahatsız olarak "En iyi koç Ataman mı? S*ktirin oradan. K*çımın kenarı" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
