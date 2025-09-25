Haberler

Skandal! Caner Erkin kendi takım arkadaşına tokat attı

1. Lig'de Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin, Pendikspor'a karşı oynanan maçta takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attı. Caner Erkin, bu hareketi sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Trendyol 1. Lig'in 7. hafta maçında Pendikspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Pendik'in ev sahipliğinde oynanan maça Caner Erkin'in takım arkadaşına yaptığı hareket damga vurdu.

CANER ERKİN TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATTI

Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin, karşılaşmanın 76. dakikasında bir pozisyonda sinirlenerek takım arkadaşı Burak Altıparmak'ın üzerine yürüdü. İki oyuncu kafa kafaya geldiği esnada Caner Erkin, Burak Altıparmak'a tokat attı.

KIRMIZI KARTLA CEZALANDIRILDI

Pendikspor'un 3-1 önde götürdüğü sıralarda Caner Erkin yaptığı bu hareket sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Takım arkadaşları Caner Erkin'i güçlükle sakinleştirdi. Karşılaşmayı Pendikspor, 4-1'lik skorla kazandı.

