Sivrihisar'da lise öğrencileri masa tenisinde il şampiyonu oldu

Sivrihisar Eğitim Vakfı (SEV) Muzaffer Demir Anadolu Lisesi, Masa Tenisi Genç A Kızlar İl Birinciliği Müsabakalarında şampiyon oldu.

Kentte düzenlenen müsabakalarda mücadele eden SEV Muzaffer Demir Anadolu Lisesi masa tenisi takımı, rakiplerini mağlup ederek liseler arası il birinciliğini elde etti.

Şampiyon olan takım, 3-5 Şubat tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek bölge grup müsabakalarında Eskişehir'i temsil etme hakkı kazandı.

Sivrihisar Eğitim Vakfı Başkanı Bekir Kalır, yaptığı açıklamada, sporun disiplin, azim ve takım ruhuyla birleştiğinde büyük başarılar ortaya koyduğunu belirterek, "Öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, bölge grup müsabakalarında kendilerine üstün başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalır, başarıda emeği geçen Beden Eğitimi Öğretmeni Engin Gezer, okul yönetimi ve öğrencileri tebrik ederek, Sivrihisar Eğitim Vakfı olarak gençlerin eğitimde olduğu kadar sporda da yanında olmaktan gurur duyduklarını kaydetti.