Sivasspor, Yusuf Cihat Çelik ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Cihat Çelik ile resmi sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Cihat Çelik'i kadrosuna kattı. Sivas'a gelen Yusuf Cihat Çelik, Başkan Vekili Burak Özçoban'ın katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
Hollanda'nın Oss şehrinde 2 Ocak 1996'da dünyaya gelen Cihat Çelik, futbola Hollanda takımı NEC altyapısında başladı. Ardından FC Oss, Gaziantep FK, Celik Zenica, TOP Oss, İstanbulspor ve Akhisarspor formalarını giyen tecrübeli futbolcu son olarak Kocaelispor'da top koşturdu. - SİVAS