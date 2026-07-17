Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı antrenmanla devam etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, dar alan ve turnuva oyunlarıyla antrenmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya