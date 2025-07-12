Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde antrenmanlara devam ediyor. Takım, ısınma hareketleri ve topa sahip olma çalışmalarıyla kampın 13. gününü tamamladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda topa sahip olma çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, atletik oyunlarla kampın 13. gününü geride bıraktı.

Antrenman öncesi tesislere gelen bir grup taraftarlar futbolcular ile fotoğraf çektirdi.

Sivasspor, yeni sezon mesaisine yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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