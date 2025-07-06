Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde devam ediyor. Antrenmanlar ısınma hareketleriyle başlayıp dayanıklılık testleri ve çift kale maçlarla sürüyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, sezon hazırlıklarının yedinci gününde tesislerinde çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık testine tabi tutulan futbolcular, dar alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Bu arada Samuel Moutoussamy de Sivas'a gelerek kamp çalışmalarına katıldı.

Sakatlığı devam eden Mehmet Albayrak ise antrenmanı takımdan ayrı düz koşu yaparak tamamladı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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