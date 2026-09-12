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Sivasspor yarın Muğlaspor'u konuk edecek

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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın evinde Muğlaspor ile karşılaşacak.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın evinde Muğlaspor ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Fatih Tokail yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte Muğlaspor karşılaşması öncesinde Clinton Duodu, Süleyman Özdamar ve Kamil Fidan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Sivas temsilcisi, geride kalan 6 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı. Muğla ekibi ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda hanesine 9 puan yazdırdı.

Kaynak: AA
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