Sivas deplasmanda Kayseri'ye konuk oluyor
Trendyol 1. Lig ikinci haftasında Ekenler Beton Sivasspor, yarın saat 19.00'da Metro Holding Kayserispor'a konuk olacak. Maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Sivasspor'da Fevzi Yıldırım ve Emre Gökay sakat.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında yarın deplasmanda Metro Holding Kayserispor ile karşılaşacak.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Kayserispor maçı öncesinde Fevzi Yıldırım ve Emre Gökay'ın sakatlıkları bulunuyor.
Sivasspor bugün yapacağı son antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kara yolu ile Kayseri'ye gidip kampa girecek.
Kaynak: AA