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Sivasspor, Batman Petrolspor Deplasmanında

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Trendyol 1. Lig 4. haftasında Sivasspor, yarın saat 21.30'da Batman Petrolspor'a konuk olacak. Sakatlıklar ve ceza nedeniyle eksikleri bulunan kırmızı-beyazlı ekip, son antrenmanını yapıp Batman'a gidecek.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in dördüncü haftasında yarın deplasmanda Batman Petrolspor ile karşılaşacak.

Batman Şehir Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Batman Petrolspor maçı öncesinde Fevzi Yıldırım ve Emre Gökay'ın sakatlıkları bulunuyor.

Murat Paluli ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Sivasspor, bugün yapacağı son antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Batman'a gidecek.

Kaynak: AA
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