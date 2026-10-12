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Sivasspor, yarın Bandırmaspor deplasmanına 6 sakat oyuncuyla gidiyor

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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yarın saat 14.30'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekipte 6 oyuncunun sakatlığı bulunurken Sivasspor 11, Bandırmaspor 13 puanla mücadeleye çıkıyor.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte Bandırmaspor karşılaşması öncesinde Amilton, Appindangoye, Süleyman Özdamar, Kamil Fidan, Okan Erdoğan ve Murat Paluli'nin sakatlıkları bulunuyor.

Sivas temsilcisi, geride kalan 9 haftada 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı.

Bandırmaspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda hanesine 13 puan yazdırdı.

Kaynak: AA
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